Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины

30 июля 2019, 22:59

ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, в частности реактивные системы залпового огня «Град» и танки, в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Об этом говорится отчете миссии.

Так, сообщается, что 29 июля наблюдатели снова видели 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 122 мм, у населенного пункта Хрустальный Луганской области.

Кроме того, наблюдатели заметили вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Сообщается, что 26 июля беспилотник СММ малого радиуса действия зафиксировал 20 танков (T-72 - 11 ед. И Т-64 - 9 ед.), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) и 3 минометы (2Б11 «Сани», 120 мм) на полигоне неподалеку от населенного пункта Мирное в Луганской области.

ТЕМЫ

Места
Луганская область
Прочее
отведение вооружения
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:59
ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины
21:19
Двойной агент в «прокуратуре ДНР» и неопознанные грузовики возле границы с РФ. Главное за день
20:17
ОБСЕ заметила конвой грузовиков возле границы с Россией на Донбассе
12:27
«ДНР» сменила управляющего завода «Силур» после простоя
09:21
В Донецке горело заброшенное здание клуба «Донецк-Кокс»
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:18
СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве
14:47
ВПГ: Боевики задержали на КПВВ женщину и вывезли в СИЗО Донецка
13:44
«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:11
На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17
10:50
«Россия 1» показала брата главы ДонОГА из «спецслужб ДНР»
10:14
В «ЛНР» допустили конфедерацию с Украиной
09:24
В Луганске местные жители нашли корпус мины
21:59
Главные события Донбасса за неделю
15:50
В Донецке митинговали против флешмоба «ДНР». Участников разогнали сообщением о минировании
все новости
22:59
ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины
22:21
У Зеленского заявили, что до конца года снимут мораторий на продажу земли
21:29
Непогода оставила без света почти 900 жителей Луганской области
21:19
Двойной агент в «прокуратуре ДНР» и неопознанные грузовики возле границы с РФ. Главное за день
20:17
ОБСЕ заметила конвой грузовиков возле границы с Россией на Донбассе
19:18
Суд оставил в силе арест экс-начальника «ПВО ДНР» Цемаха
18:00
Правозащитники: В России и Крыму за решеткой - 130 украинцев
17:21
Задержанный экс-начальник ПВО «ДНР» отрицает свою причастность к крушению МН17
17:18
Матиос: Украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми при обыске документами
16:15
Пресс-конференцию мэра Доброполья, который баллотировался в Раду, сорвали радикалы
15:59
Опрос: 79% безработных переселенцев — женщины
15:44
Прокуратура: Боевики «ДНР» будут свидетельствовать в голландском суде по делу MH17
15:22
У Зеленского говорят, что провести досрочные местные выборы пока невозможно
14:48
Полиция взяла под охрану окружной избирком в Покровске
14:35
Нацсовет нашел нарушения на NewsOne после планов провести телемост
все новости
ВИДЕО
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок
28 июля, 22:57
Битва за Донбасс. Медведчук против Зеленского ►
27 июля, 18:15
Строители в понедельник должны еще раз оценить объем работ по восстановлению моста в Станице
27 июля, 12:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция