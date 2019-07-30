ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, в частности реактивные системы залпового огня «Град» и танки, в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Об этом говорится отчете миссии.



Так, сообщается, что 29 июля наблюдатели снова видели 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 122 мм, у населенного пункта Хрустальный Луганской области.



Кроме того, наблюдатели заметили вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.



Сообщается, что 26 июля беспилотник СММ малого радиуса действия зафиксировал 20 танков (T-72 - 11 ед. И Т-64 - 9 ед.), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) и 3 минометы (2Б11 «Сани», 120 мм) на полигоне неподалеку от населенного пункта Мирное в Луганской области.