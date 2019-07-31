На Донбассе сообщили о нарушении режима «тишины»

С начала текущих суток на Донбассе один раз был нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркиваеся, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики один раз обстреляли позиции украинских военных из подствольного гранатомета вблизи Песок.



Также в штабе сообщили, что за минувшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: возле Луганского — из гранатометов различных систем. Потерь с украинской стороны не зафиксировано», — говорится в сообщении.



Подчеркивается, что 30 июля украинские военные придерживались режима прекращения огня.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.