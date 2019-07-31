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В МИД РФ назвали судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер

31 июля 2019, 09:01

В МИД РФ назвали судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер

Министерство иностранных дел России считает, что оспаривать решение украинских властей об аресте танкера Neyma должен его собственник. Об заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM», передает «Укринформ».

«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция», — сказал он.

Карасин добавил, что российский МИД будет следить за ситуацией с танкером.

«Мы будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. Будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу», — резюмировал замминистра.

30 июля Приморский районный суд Одессы арестовал российский танкер Neyma.

24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit. Украинское следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера Neyma на Nika Spirit после того, как судно блокировало Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Тогда российские силовики обстреляли и захватили у берегов аннексированного Крыма три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Члены экипажа Neyma были отпущены СБУ в Россию. Следствие не зафиксировало нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа.

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