Трамп анонсировал заключение сделки по вооружению с РФ

Вашингтон намерен заключить сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает «РБК-Украина».



«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — сказал он.



Также Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.



Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен. Он подчеркнул, что договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов.



Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.