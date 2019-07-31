Около 11 тысячи абонентов остались без воды из-за погоды на Донетчине

В Бахмутском районе Донецкой области из-за неблагоприятной погоды около 11 тысяч абонентов оказались без водоснабжения. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.



В результате осложнения погодных условий — дождя, грозы и порывов ветра — 30 июля в селе Свято-Покровское произошло обесточивание насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тысяч абонентов



Ремонтные работы запланированы на сегодня, 31 июля.



В целом по Украине по состоянию на 7 часов утра 31 июля из-за осложнения погодных условий обесточено 53 населенных пункта в пяти областях: Львовская — 44, Одесская — 4, Запорожская — 2, Луганская — 2, Киевская — 1.