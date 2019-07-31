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СМИ: Россия готова передать Украине пленных моряков в случае получения гарантий

31 июля 2019, 10:47

СМИ: Россия готова передать Украине пленных моряков в случае получения гарантий

Россия готова передать Украине 24 военнопленных украинских моряков в случае получения письменных гарантий. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Собеседник отметил, что Москва готова взаимодействовать по этому делу «в конструктивном ключе» и отпустить задержанных на родину, однако о прекращении уголовного преследования речи не идет. «Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались», — добавил источник.

По словам адвоката украинских моряков Николая Полозова, украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ. Он пояснил, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ.

«В российской ноте [от 25 июня] было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство — форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях», — сказал адвокат украинских моряков.

По словам Полозова, на текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя — следователя, в производстве которого находится это дело. «Именно он должен в установленный законом срок — три дня — вынести по данному вопросу решение», — отметил защитник.

Полозов добавил, что в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

«Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве», — адвокат украинских моряков.

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщала, что 18 июля подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ о принятии решения об избрании ее личного обязательства в качестве меры пресечения для украинских военнопленных моряков.

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