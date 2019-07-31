В СБУ заявили, что экс-сотрудник МВД шпионил в пользу России

В Службе безопасности Украины заявили, что бывший сотрудник министерства внутренних дел вел разведывательную деятельность в Украине по заданию ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации спецслужбы, житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь в аннексированном Крыму, был завербован сотрудником ФСБ РФ.



Подчеркивается, что по заданию «куратора» агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье.



В СБУ рассказали, что полученную информацию он передавал представителю российской спецслужбы при выезде на оккупированный полуострова под предлогом якобы решения семейных вопросов.



Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.