Адвокат заявил о перспективе обмена Сущенко

Адвокат Марк Фейгин допускает возможность обмена своего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Укринформ».



30 июля Фейгин посетил Сущенко в колонии.



«У него все нормально... Также можно сказать, что в канун украинских парламентских выборов проходили различные события, которые внушают некоторый оптимизм. Вероятно, как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно — обмен», — рассказал он.



Как отметил Фейгин, сейчас необходимо, чтобы «украинская сторона проявила активность по этому вопросу» : «Так что перспектива, пусть пока и достаточно призрачная, однако есть».



Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере. При этом планируется, что административная комиссия продлит его пребывания в безопасном месте — начиная с 5 августа на три месяца.



30 сентября 2016 года ФСБ задержала корреспондента агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа.



Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.



Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (г.Кирово-Чепецк, с.Утробино). В колонии он находится в так называемом безопасном месте во избежание возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными.