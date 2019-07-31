Бессмертный: Украине выгодно объединение «нормандского» и «будапештского» форматов, но РФ и США могут быть против

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный считает, что Украине выгодно объединение «нормандского» и «будапештского» форматов для решения конфликта на Донбассе. В комментарии изданию «Гордон» он заявил, что к переговорам необходимо привлечь Великобританию, США и Китай, однако отметил, что американцы и Россия могут не поддержать инициативу.



«"Нормандский" формат уже давно не работает. В последний раз встреча глав государств была еще в 2016 году. После этого — лишь несколько телефонных разговоров, и все. Можно ли говорить о том, что этот формат быстро реанимируется и начнет работать? Нужно обратить внимание на вещи, которые препятствуют этому. Прежде всего это выборы в России в сентябре», — считает он.



По словам Бессмертного, президент России не может открыто начать переговоры в «нормандском» формате по Донбассу из-за электоральных настроений россиян, которые навязали СМИ. «Для [Владимира] Путина участвовать в "нормандском" формате означает "сбить прицел". Тут не так все просто. Поэтому нельзя говорить, что "нормандский" формат быстро соберется и начнет принимать решения», — подчеркнул он.



Бессмертный отметил, что США дали понять, что пока не готовы расширять «нормандский» формат, поскольку им достаточно спецпредставителя в Украине, как и отдельных переговоров Москвы и Вашингтона.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести встречу в Минске при участии Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить вопрос Крыма и ситуацию на Донбассе.



11 июля Путин заявил о готовности обсудить расширение «нормандского формата» после парламентских выборов в Украине.