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В «ДНР» обещают бороться с коррупцией на блокпостах видеокамерами

31 июля 2019, 12:49

В «ДНР» обещают бороться с коррупцией на блокпостах видеокамерами

В группировке «ДНР» признают, что на их блокпостах существуют случаи коррупции и обещают бороться с этим с помощью камер наблюдения. Как заявил «зампредседателя правительства» Владимир Пашков, новые пункты пропуска будут оборудованы системой видеофиксации.

«Сегодня на рабочих совещаниях обсуждаются не только вопросы поставок стройматериалов или обеспечение специальной техникой, но и противодействие случаям коррупции», — цитирует Пашкова сепаратистский ресурс ДАН.

По словам Пашкова, помимо видеокамер главным инструментом и механизмом противодействия коррупции выступят сами КПП — их устройство и пропускная способность при безусловном и полном выполнении персоналом всех установленных инструкций полностью исключают какой-либо существенный затор или длительную задержку при пересечении линии разграничения.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории существуют 4 пункта пропуска у линии соприкосновения: в Еленовке, Александровке, Горловке и поселке Октябрь.

«ДНР» обещает построить в ближайшее время новые КПП с большей пропускной способностью рядом с действующими. Точные сроки завершения строительства не озвучиваются.

Сепаратистские телеканалы показывали, что уже были начаты работы на КПП «Еленовка». «ДНР» обещает закончить работы на этом пункте пропуска к сентябрю.

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ДНР
Места
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