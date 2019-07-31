Гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Гривна по состоянию на утро среды, 31 июля, укрепилась по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.



Курс доллара установлен на уровне 25,08 гривны. При этом курс евро составил 27,98 гривны. Вчера, 30 июля, доллар стоил 25,25 гривны, а евро — 28,07 гривны.



Как пишет УНИАН, последний раз гривна достигала такого значения в августе 2016 года.



Эксперты прогнозируют, курс доллара в Украине к концу года вырастет относительно гривны, однако не достигнет заложенного в госбюджете-2019 показателя в 29,3 грн/долл.