Медведчук подал в суд на украинское СМИ

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал в суд на издательский дом «Медиа-ДК», в который входят журнал «НВ», сайт NV.ua и «Радио НВ». Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».



Дело «о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации» рассмотрит Подольский районный суд Киева.



Редакция «НВ» пока не знает, какая именно публикация возмутила Медведчука. При этом в издании предполагают, что поводом для иска могла послужить статья в журнале «НВ» от 18 июля «Призраки прошлого».



«В ней шла речь о том, что бездеятельность правоохранителей и лояльность судов привели к тому, что бывшие регионалы и пророссийские силы подмяли под себя информационное пространство и готовы получить второе по численности представительство в Верховной Раде», — рассказали в редакции «НВ».

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