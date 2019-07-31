Фирма-«прокладка» получила подряды у госшахт на 113 млн гривен

За 4 месяца государственные угольные предприятия заказали у «Спецтрейд Лтд» поставки различных товаров на сумму 112,69 млн грн. Об этом сообщают «Наші гроші».



ГП «Торецкуголь» заказало «Спецтрейд Лтд» поставки на 54,97 млн грн, «Мирноградуголь» — на 44,99 млн грн, «Селидовуголь» — на 12,73 млн грн.



Самый дорогой договор с «Мирноградуглем» стоимостью 37,58 млн грн предусматривает поставку 940 тонн шахтного профиля типов СВП-22 и СВП-27 по 39 978 грн за тонну.



В октябре прошлого года «Селидовуголь» заказывало профиль СВП-27 на 18% дешевле. Тогда подрядчиком выступало ООО «Торговый дом «Контракт-Энерго».



«Спецтрейд Лтд» зарегистрировано в оккупированной Макеевке 24 февраля 2014 года. Затем фирму переписали в Киеве по адресу массовой регистрации Кловский спуск, д. 13, оф. 25 на директора Сергея Лобова из Угледара. Сейчас же ООО владеет Сергей Мельников, который прописан в оккупированном Донецке.