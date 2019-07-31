Кабмин расширил спецпошлины на российский сжиженный газ

Кабинет министров обнародовал постановление о расширении специальных пошлин на сжиженный газ из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» ссылаясь на публикацию в газете «Урядовий курʼєр».



Постановление вносит изменения в принятое ранее и добавляет к перечню семь товарных кодов. Теперь спецпошлины будут распространяться на восемь видов газа.



«В случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, к которым применяется специальная пошлина, такие товары отпускаются в свободный оборот на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины по определенным ставкам», — отмечается в документе.



Согласно постановлению, с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а с 1 октября 2019 года она вырастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября — 3%.