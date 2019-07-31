В Луганской области хотят восстановить железнодорожное сообщение с прифронтовыми городами

В Луганской области хотят соединить основные железнодорожные пути с прифронтовыми городами и поселками. Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, планируется строительство отрезка «Купянск-Узловой — Попасная» и «Лантратовка — Кондрашевская-Нова (Станица Луганская)».



Губернатор Виталий Комарницкий поручил подготовить техническое обоснование проекта строительства и найти пути финансирования.



По его словам, указанные отрезки железной дороги позволят транспортировать уголь на Луганскую ТЭС из шахт, которые расположены на территории Украины, что «положительно повлияет на энергетическую безопасность области».



Строительство железнодорожного пути также позволит присоединить пять аграрных районов области к общей сети, что позволит сельскохозяйственным предприятиям на прямую транспортировать свою продукцию.



Сейчас с Попасной и Станицой Луганской существует только транспортное соединение.