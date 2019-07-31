СМИ: Глава непризнанного Приднестровья имеет украинский паспорт

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский имеет украинское гражданство, которое неоднократно использовал для въезда в Украину. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на расследование Rise Moldova.



Молдовские журналисты ссылаются на данные источников в Госпогранслужбе Украины.



Отмечается, что приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.



Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения — Киев, Харьков и Одесса.



В МВД Украины изданию заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.



В то же время Rise Moldova приводит документ о том, что Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал «президентом» непризнанной республики.



Несмотря на то, что Красносельский является лидером сепаратистской непризнанной республики, правительство Молдовы не отказывается от контактов с ним и не запрещает этого украинским дипломатам.