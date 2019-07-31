Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Приговор бразильскому боевику «ДНР» Лусварги вступил в силу

31 июля 2019, 17:18

Приговор бразильскому боевику «ДНР» Лусварги вступил в силу

Приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, приговоренному к 13 годам заключения за участие в деятельности группировок «Л-ДНР», вступил в силу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, такое решение Днепровский апелляционный суд принял на сегодняшнем заседании во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

Во время судебного заседания Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем суд принял решение о закрытии апелляционного производства, что в соответствии с законодательством влечет за собой вступления в законную силу судебного решения.

Вместе с тем, решение апелляционной инстанции обжалованию не подлежит.

Отмечается, что после заседания суда Лусварги был отправлен в места отбывания наказаний.

В прокуратуре уточнили, что при исполнении этого приговора Лусварги будет засчитан срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

В январе 2017 года Печерский суд Киева признал бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги виновным в создании террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Однако в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности. В декабря 2017 года Лусварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

Прокурор по делу Лусварги Игорь Волк заявлял, что бразильца освободили для обмена пленными и передали под охрану СБУ.

Но Лусварги оказался на свободе и жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (Московского патриархата). 

4 мая 2018 года Лусварги был схвачен праворадикалами и доставлен к зданию СБУ. 

2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам заключения по обвинению в участии в деятельности террористических организаций «Л-ДНР» и не предусмотренных законом вооруженных формирований.

ТЕМЫ

Люди
Рафаэль Лусварги
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:49
В «ДНР» обещают бороться с коррупцией на блокпостах видеокамерами
22:59
ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины
21:19
Двойной агент в «прокуратуре ДНР» и неопознанные грузовики возле границы с РФ. Главное за день
20:17
ОБСЕ заметила конвой грузовиков возле границы с Россией на Донбассе
12:27
«ДНР» сменила управляющего завода «Силур» после простоя
09:21
В Донецке горело заброшенное здание клуба «Донецк-Кокс»
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:18
СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве
14:47
ВПГ: Боевики задержали на КПВВ женщину и вывезли в СИЗО Донецка
13:44
«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:11
На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17
10:50
«Россия 1» показала брата главы ДонОГА из «спецслужб ДНР»
10:14
В «ЛНР» допустили конфедерацию с Украиной
09:24
В Луганске местные жители нашли корпус мины
21:59
Главные события Донбасса за неделю
все новости
18:17
В Мариуполе банда украла из поездов уголь на миллион гривен
17:59
В двух городах Донетчины сегодня зашкаливал показатель загрязнения воздуха
17:18
Приговор бразильскому боевику «ДНР» Лусварги вступил в силу
17:17
СМИ: Глава непризнанного Приднестровья имеет украинский паспорт
16:46
КПВВ «Гнутово» остановил работу: рядом горит сухая трава, взрываются снаряды
16:26
В Луганской области хотят восстановить железнодорожное сообщение с прифронтовыми городами
16:11
Кабмин расширил спецпошлины на российский сжиженный газ
15:22
Медведчук подал в суд на украинское СМИ
15:11
Фирма-«прокладка» получила подряды у госшахт на 113 млн гривен
14:58
«Это ужас». Зеленский отказался принять в подарок свой бюст из гипса
14:28
Советник Зеленского заявил депутатам от «Слуги народа», что они «никто» в политике
14:00
Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе по телефону с Лукашенко
13:31
Боевики с полуночи нарушают режим «тишины»
13:21
Гривна укрепилась до трехлетнего максимума
12:49
В «ДНР» обещают бороться с коррупцией на блокпостах видеокамерами
все новости
ВИДЕО
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок
28 июля, 22:57
Битва за Донбасс. Медведчук против Зеленского ►
27 июля, 18:15
Строители в понедельник должны еще раз оценить объем работ по восстановлению моста в Станице
27 июля, 12:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция