Приговор бразильскому боевику «ДНР» Лусварги вступил в силу

Приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, приговоренному к 13 годам заключения за участие в деятельности группировок «Л-ДНР», вступил в силу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, такое решение Днепровский апелляционный суд принял на сегодняшнем заседании во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.



Во время судебного заседания Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем суд принял решение о закрытии апелляционного производства, что в соответствии с законодательством влечет за собой вступления в законную силу судебного решения.



Вместе с тем, решение апелляционной инстанции обжалованию не подлежит.



Отмечается, что после заседания суда Лусварги был отправлен в места отбывания наказаний.



В прокуратуре уточнили, что при исполнении этого приговора Лусварги будет засчитан срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

В январе 2017 года Печерский суд Киева признал бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги виновным в создании террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.



Однако в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности. В декабря 2017 года Лусварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.



Прокурор по делу Лусварги Игорь Волк заявлял, что бразильца освободили для обмена пленными и передали под охрану СБУ.



Но Лусварги оказался на свободе и жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (Московского патриархата).



4 мая 2018 года Лусварги был схвачен праворадикалами и доставлен к зданию СБУ.



2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам заключения по обвинению в участии в деятельности террористических организаций «Л-ДНР» и не предусмотренных законом вооруженных формирований.