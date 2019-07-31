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В двух городах Донетчины сегодня зашкаливал показатель загрязнения воздуха

31 июля 2019, 17:59

В двух городах Донетчины сегодня зашкаливал показатель загрязнения воздуха

31 июля в Мариуполе и Николаевке Донецкой области наблюдается повышенный уровень содержания в воздухе твердых частиц ТЧ2.5. Об этом сообщает «Вчасно» со ссылкой на данные пунктов мониторинга атмосферного воздуха департамента экологии ДонОГА.

По данным Всемирной организации здравоохранения, основными компонентами твердых частиц являются сульфаты, нитраты, аммиак, хлористый натрий, сажа, минеральная пыль и вода. Они могут попадать в кровеносную систему и оказывают наиболее разрушительное влияние на здоровье. Хроническое воздействие твердых частиц усиливает риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака легких.

Среднесуточные уровни частиц, рекомендованные в руководящих принципах ВОЗ для ТЧ2.5 — 25 микрограмм на метр кубический.

Однако по данным опорных постов наблюдения ДонОГА, в районе проспекта Металлургов в Мариуполе содержание ТЧ2.5 составляет 32,4 мкг / м3, в районе проспекта Победы — 29,76 мкг / м3.

В Николаевке концентрация ТЧ2.5 составляет 25,12 мкг / м3.

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