В Мариуполе банда украла из поездов уголь на миллион гривен

Шестеро участников преступной группировки обвиняются в похищениях угля из грузовых поездов на станции в Мариуполе. Злоумышленники нанесли предприятию ущерб на сумму около 1 млн гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.



«Сотрудники областного главка полиции во взаимодействии со службой безопасности регионального филиала "Донецкая железная дорога" и при процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области разоблачили организованную преступную группу, которая совершила серию краж со станции на территории мариупольского предприятия», - говорится в сообщении.



Подозреваемые похищали из вагонов кокс. На грузовых автомобилях похищенное перевозили к складам, где хранили до момента реализации. На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно, имея коррупционную связь с руководителем подразделения охраны.



В состав ОПГ входили пятеро жителей Волновахского района и руководитель подразделения по обеспечению сохранности имущества предприятия.



Собраны доказательства относительно каждого члена группировки. Фигурантам инкриминируется ч.5 ст. 185 (кража) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



31 июля уголовное производство с обвинительными актами направлено в суд. На квартиру 27-летнего организатора незаконного бизнеса наложен арест.