Сайдик: На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, передает «Интерфакс-Украина».



«Их продолжительность [ремонтных работ моста], по всей вероятности, займет несколько месяцев», - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.



Как отметил спецпредставитель, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, «что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ».



«В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта», - добавил он.



После этого, продолжил Сайдик, согласно договоренностям, будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.



При этом он подчеркнул, что предусматривается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.