ОБСЕ зафиксировала новые мины на участке разведения в районе Золотого

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал, что на участке разведения в районе Золотого вновь установили противотанковые мины. Об этом сообщается в отчете миссии.



«28 июля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил в этом же месте [в пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)] 3 противотанковые мины (TM-62)», - говорится в отчете.



В миссии отметили, что еще 24 июля семь противотанковых мин (ТМ-62), установленных под камуфляжной сеткой поперек дороги Т1316, примерно в 1 км к югу от северного края участка разведения у Золотого, были изъяты.