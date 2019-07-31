В Луганской области из-за обстрела без воды остались 3 тысячи человек

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.



«Сегодня в Попаснянской отдела полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела, был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тысячи 312 абонентов», — говорится в сообщении.



Согласно информации, при выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.



На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.