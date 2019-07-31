Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

31 июля 2019, 23:54

Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

АО «Укртранснафта» получило от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба «Укртранснафты» на своей странице в Facebook.

В компании отметили, что эта сумма позволила покрыть недополученный доход, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

В «Укртранснафте» также пояснили, что размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ПАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

25 апреля 2019 года «Укртранснафта» вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода «Дружба» из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемно-сдавальном участке «Будковце» (Словакия) и отсутствия свободных резервуаров на приемно-сдавальном участке нефти «Фенешлитке»(Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейским партнерам дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и возобновил его 21 мая.

ТЕМЫ

Прочее
Компенсация Дружба Трубопровод
Организации
укртранснафта Транснефть
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
В «ДНР» обещают бороться с коррупцией на блокпостах видеокамерами
22:59
ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины
21:19
Двойной агент в «прокуратуре ДНР» и неопознанные грузовики возле границы с РФ. Главное за день
20:17
ОБСЕ заметила конвой грузовиков возле границы с Россией на Донбассе
12:27
«ДНР» сменила управляющего завода «Силур» после простоя
09:21
В Донецке горело заброшенное здание клуба «Донецк-Кокс»
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:18
СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве
14:47
ВПГ: Боевики задержали на КПВВ женщину и вывезли в СИЗО Донецка
13:44
«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:11
На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17
10:50
«Россия 1» показала брата главы ДонОГА из «спецслужб ДНР»
10:14
В «ЛНР» допустили конфедерацию с Украиной
09:24
В Луганске местные жители нашли корпус мины
все новости
23:54
Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»
23:18
В Луганской области из-за обстрела без воды остались 3 тысячи человек
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:51
ОБСЕ зафиксировала новые мины на участке разведения в районе Золотого
21:12
В Минске ведутся переговоры о передаче останков погибших на Донбассе
20:54
«Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» в первом матче чемпионата
20:34
Сайдик: На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев
19:17
ТКГ договорилась о начале разминирования возле моста у Станицы Луганской
18:17
В Мариуполе банда украла из поездов уголь на миллион гривен
17:59
В двух городах Донетчины сегодня зашкаливал показатель загрязнения воздуха
17:18
Приговор бразильскому боевику «ДНР» Лусварги вступил в силу
17:17
СМИ: Глава непризнанного Приднестровья имеет украинский паспорт
16:46
КПВВ «Гнутово» остановил работу: рядом горит сухая трава, взрываются снаряды
16:26
В Луганской области хотят восстановить железнодорожное сообщение с прифронтовыми городами
16:11
Кабмин расширил спецпошлины на российский сжиженный газ
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» в первом матче чемпионата
31 июля, 20:54
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок
28 июля, 22:57
Битва за Донбасс. Медведчук против Зеленского ►
27 июля, 18:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция