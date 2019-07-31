Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

АО «Укртранснафта» получило от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба «Укртранснафты» на своей странице в Facebook.



В компании отметили, что эта сумма позволила покрыть недополученный доход, вызванный временной остановкой транзита в апреле.



В «Укртранснафте» также пояснили, что размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ПАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

25 апреля 2019 года «Укртранснафта» вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода «Дружба» из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемно-сдавальном участке «Будковце» (Словакия) и отсутствия свободных резервуаров на приемно-сдавальном участке нефти «Фенешлитке»(Венгрия).



Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейским партнерам дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и возобновил его 21 мая.