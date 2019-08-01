На Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

С начала текущих суток на Донбассе два раза обстреляли позиции украинских военных, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 1 раз обстреляли позиции ООС вблизи Павлополя — из крупнокалиберного пулемета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны один раз в районе Попасной — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.



В штабе добавили, что за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, при этом украинские военные не пострадали. Подчеркивается, что из них 4 раза — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — миномета калибра 82 мм.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.