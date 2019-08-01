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В Лисичанске из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции

01 августа 2019, 08:21

В Лисичанске из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции

В Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции «Лисичанскводоканал», без водоснабжения остались около 13 тысяч абонентов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию "Лисичанскводоканал" в г.Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.

«1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС», - отметили в ведомстве.

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