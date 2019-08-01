На Донбассе пять раз пытались заглушить беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ пять раз подвергался глушению на Донбассе 30 июля. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В пяти случаях БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался радиопомехам сигнала, по оценке, предположительно вследствие глушения: один раз при выполнении полетов над районами возле н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя), дважды над н. п. Федоровка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-востоку от Мариуполя) и дважды над н. п. Новосёловка Вторая (подконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя)», - говорится в отчете.



В миссии отметили, что глушение сигнала могло осуществляться из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения аппарата.