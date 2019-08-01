Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждает, что когда он занимал пост главы государства, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук не имел такого влияния, как сейчас. В интервью «Украинской правде» Порошенко заявил, что Медведчуку удалось усилить свои позиции после того, как он проиграл президентские выборы весной этого года.



В ответ на реплику журналиста, что именно за время его президентства Медведчук значительно увеличил свое влияние в бизнесе и политике, а в парламенте нового созыва бедет иметь представительство в 13%, Порошенко сказал: «Браво, только при Порошенко он этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался. При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы».



На вопрос, почему он не мог противодействовать Медведчуку, Порошенко ответил: «А почему я не мог противодействовать? Медведчук при мне голову не мог поднять».



Отвечая на вопрос, почему после визита в Москву Медведчук и тогдашний кандидат в президенты Юрий Бойко не были арестованы, Порошенко заявил: «Хорошая идея, фантастическая. Только президент не арестовывает».



На замечание журналиста, что есть СБУ, Порошенко отреагировал словами: «У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенности демократического государства».



«Если вы считаете, что функция президента — арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть», — подчеркнул пятый президент.



Он также утверждает, что в последний раз виделся с Медведчуком восемь месяцев назад перед его поездкой на заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.



«Предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину. Потому что у меня телефонных переговоров с Путиным за последнее время не было, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было», — заверил Порошенко.