Суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко

Печерский суд Киева дважды отказал следователю Генеральной прокуратуры в ходатайстве об аресте имущества третьего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решения суда.



Отмечается, что суд отказывал следственном 9 июля и 25 июля.



24 мая 2019 Ющенко составили письменное уведомление о подозрении в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением.



28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство.



4 июня бывшему президенту сообщено о подозрении по ч.1 ст.191 УК.



Речь идет о завладении комплексом отдыха «Пуща Водица» урочища «Межигорье» по предварительному сговору группой лиц с премьер - министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК «Надра Украины».



Стоимость имущества оценивается в 540 млн гривен. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. В тоже время в договорах мены между ООО «Мединвесттрейд» и «НАК« Надра Украины» указана стоимость 93 млн и 91,7 млн гривен. Это делает невозможным для суда проверку обоснованности выдвинутого подозрения.



Следователь просил арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной его конфискации в будущем. Но суд не получил данных, что Ющенко пытается отстранить свое имущество.



Кроме того, распоряжение президента Ющенко в 2007 году не отменено, а договор между ООО «Мединвесттрейд» и «НАК «Надра Украины» в 2007 году незаконным в судебном порядке не признавался.



Судья Писанец также считает, что поскольку после выделения материалов говорится об уголовном производства 2019 года, то дело подследственно НАБУ, а нарушение правил подследственности влечет за собой признание доказательств недопустимыми.