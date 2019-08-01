Военным в Луганской области отключают свет из-за долгов

ООО «Луганское энергетическое объединение» обесточило за долги девять военных объектов в регионе и угрожает продолжить отключение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании в Facebook.



«ООО "ЛЭО" вынуждено отключить от энергоснабжения военные формирования на территории Луганской области, которые не платят за потребленную электроэнергию ... Уже обесточены 9 военных объектов в г. Счастье. Очередные отключения ждут формирования в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино, Попасная», - заявили в компании.



По данным пресс-службы, военные задолжали за электроэнергию более 6 млн гривен.



«Сначала они пытались пользоваться электроэнергией безучетно и бесплатно, теперь, когда энергетиками проведены рейдовые проверки, не уплачиваются средства за использованное даже после заключения договоров на поставку», - утверждают в ЛЭО.



Позже стало известно, что поставщик электроэнергии получил гарантийное письмо по возврату долга до 9 августа 2019 года.