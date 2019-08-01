Глава «Слуги народа» считает неправильным использовать только один язык

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет говорить в Верховной Раде на украинском, однако переходить полностью на один язык считает неправильным. Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде».



«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно», — заявил лидер «Слуги народа».



При этом Разумков готов говорить на украинском в парламенте. «Когда я буду народным депутатом, то буду использовать украинский язык, потому что это требование закона», — добавил Разумков.

Дмитрий Разумков в эфире украинских телеканалов в основном выступает на русском языке. Он подчеркивал, что будет публично разговаривать на русском, пока продолжается конфликт на Донбассе и аннексия Крыма, чтобы ни у властей России не возникло желания защищать его от «притеснений».