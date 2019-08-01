Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, что его слова будущим депутатам от «Слуги народа» о том, что они — «никто» были вырваны из контекста.



«На самом деле фраза звучала полностью о том, что в политическом смысле политической субъектности наши избранные депутаты и я сам — мы пока не субъекты, с точки зрения политической субъектности мы пока никто. Политическая субъектность — это не только полученный мандат и место в Раде, это способность формулировать политику, говорить про политику с обществом, иметь политическую волю для имплементации этой политики в жизнь. Ее надо получить, эту политическую субъектность», — сказал Потураев в комментарии телеканалу «НАШ».



Он подчеркнул, что многие избранные депутаты поблагодарили его за эти слова.



«Я сказал жестко, но это надо сделать... После такой убедительной победы у всех появляется эйфория. А ее не может быть, потому что нужно очень тяжело и много работать над тем, чтобы получить политическую субъектность», — считает советник президента и будущий парламентарий от «Слуги народа».

Во время выступления на обучающих курсах для будущих парламентариев от «Слуги народа» в Трускавце Никита Потураев сказал коллегам по партии, что все они «политически никто».