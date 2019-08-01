На Луганщине заочно сообщили о подозрении боевику «ЛНР» и объявили его в розыск

Боевику «6-го полка им. Матвей Платов народной милиции» группировки ЛНР заочно объявлен подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в январе 2015 года житель Первомайска вступил в так называемый «6-ой отдельный мотострелковый казачий полк им. Матвей Платов».



«На посту "заместителя командира взвода" боевик участвовал в осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил в районе Новотошковское и Троицкого Попаснянского района», - говорится в сообщении.



Подозреваемому заочно объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 110 УК Украины.



«Поскольку соратник террористов скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск», - говорится в сообщении.