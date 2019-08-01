Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Защита обжаловала арест Вышинского

01 августа 2019, 14:31

Защита обжаловала арест Вышинского

Защита директора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 25 июля подала апелляционную жалобу на продление его ареста. Об этом сообщается на сайте Подольского районного суда Киева.

26 июля апелляция была зарегистрирована, и определена коллегия суде во главе с судьей Николаем Авраменко.

Дата рассмотрения дела пока еще не определена.

19 июля суд продлил до 19 сентября арест Вышинского.

Офис Президента Владимира Зеленского предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

ТЕМЫ

Люди
Кирилл Вышинский
Прочее
аппеляция
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:19
Украинские саперы начали разминирование территории около моста в Станице Луганской
11:58
В Донецке коммунисты просят «ДНР» разрешить провести митинг с призывом к Путину
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
В «ДНР» обещают бороться с коррупцией на блокпостах видеокамерами
22:59
ОБСЕ зафиксировала «Грады» и танки в неподконтрольных районах Луганщины
21:19
Двойной агент в «прокуратуре ДНР» и неопознанные грузовики возле границы с РФ. Главное за день
20:17
ОБСЕ заметила конвой грузовиков возле границы с Россией на Донбассе
12:27
«ДНР» сменила управляющего завода «Силур» после простоя
09:21
В Донецке горело заброшенное здание клуба «Донецк-Кокс»
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:18
СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве
14:47
ВПГ: Боевики задержали на КПВВ женщину и вывезли в СИЗО Донецка
13:44
«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:11
На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17
10:50
«Россия 1» показала брата главы ДонОГА из «спецслужб ДНР»
все новости
15:02
Зеленский назначил главу Госуправделами. Его зять в «Лиге смеха», жена в «Слуге народа»
14:41
«Шахтер» покажет новую форму на открытой тренировке. Фото уже «утекло» в сеть
14:31
Защита обжаловала арест Вышинского
13:54
Группа журналистов Bellingcat запустила подкаст о катастрофе MH17
13:33
Шахты «Торецкугля» отключили от электроэнергии за долги
13:19
Украинские саперы начали разминирование территории около моста в Станице Луганской
13:06
На Донбассе в результате обстрелов получил ранение военнослужащий
12:38
В Генштабе ВСУ не считают единичные обстрелы на Донбассе срывом достигнутых в Минске договоренностей
12:19
На Луганщине заочно сообщили о подозрении боевику «ЛНР» и объявили его в розыск
11:58
В Донецке коммунисты просят «ДНР» разрешить провести митинг с призывом к Путину
11:17
Советник Зеленского объяснил свои слова о том, что депутаты «Слуги народа» — «никто»
10:53
Глава «Слуги народа» считает неправильным использовать только один язык
10:48
Военным в Луганской области отключают свет из-за долгов
10:09
Суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко
10:08
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» в первом матче чемпионата
31 июля, 20:54
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок
28 июля, 22:57
Битва за Донбасс. Медведчук против Зеленского ►
27 июля, 18:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция