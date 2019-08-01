Защита обжаловала арест Вышинского

Защита директора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 25 июля подала апелляционную жалобу на продление его ареста. Об этом сообщается на сайте Подольского районного суда Киева.
26 июля апелляция была зарегистрирована, и определена коллегия суде во главе с судьей Николаем Авраменко.
Дата рассмотрения дела пока еще не определена.
19 июля суд продлил до 19 сентября арест Вышинского.
Офис Президента Владимира Зеленского предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.