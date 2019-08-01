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Зеленский назначил главу Госуправделами. Его зять в «Лиге смеха», жена в «Слуге народа»

01 августа 2019, 15:02

Зеленский назначил главу Госуправделами. Его зять в «Лиге смеха», жена в «Слуге народа»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова, который до этого был временно исполняющим обязанности. Согласно указу главы государства, Борзов назначен на эту должность с 1 августа сроком на пять лет.

Жена Сергея Борзова Ирина — победила на парламентских выборах по мажоритарному округу как кандидат от президентской партии «Слуга народа».

Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей юмористического шоу «Лига смеха», которое производит студия «Квартал 95» вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

По информации «Украинской правды», вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО «Профиль-Н», зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается ресторанным бизнесом. После аннексии ее перерегистрировали как российскую.

Согласно бухгалтерской отчетности «Профиль-Н», ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275 тысяч рублей налогов и взносов.

До начала политической карьеры Сергей Борзов возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины».

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