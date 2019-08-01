ЦИК: Ситуация на округе в Покровске вышла за пределы правового поля

Противостояние кандидатов в народные депутаты на округе № 50 в Донецкой области почти выходит за пределы правового поля. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга в четверг, передает «112 Украина».



«Наиболее известная сложившаяся ситуация касается 50-го одномандатного избирательного округа. Там действительно сложная ситуация, потому что баталия между кандидатами на первое место почти выходит за рамки правового поля. ЦИК очень тщательно ее контролирует», - сказала Слипачук.



По ее словам, соответствующий окружком вчера получил дополнительное время для подведения итогов голосования и составления протокола с пометкой «уточненный» с учетом принятых там решений.



«Количество решений касательно данного округа наибольшее, количество исков и количество удовлетворенных решений, на данный момент там нужно провести пересчет голосов на трех УИК, также внести те уточнения, которые установила ЦИК, соответственно, устранить эти недостатки. И мы ожидаем прибытия этой комиссии с протоколом "уточненный" завтра в 12 часов на наше заседание», - добавила председатель ЦИК.



Позже стало известно, что в 16.00 главу окружной избирательной комиссии округа №50 Татьяну Лозинскую и секретаря ОИК Татьяну Лысенко вызывают на допрос в правоохранительные органы. Об этом сообщила юрист ОИК №50 Татьяна Белецкая, передает ТК «Орбита».

В Покровске в Донецкой области происходили столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах.



По факту возможных нарушений при подсчете голосов в Покровске ведется досудебное расследование по статье «препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов» УК Украины.



Ранее кандидат в народные депутаты по округу № 50 Сергей Кошуков заявил, что 26 июля глава и секретарь ОИК № 50 выехали в Киев вместе с протоколами, однако так и не приехали в Киев и обратно в Покровск не возвращались. Он написал заявление в полицию о пропаже людей.



По данным ОИК, победу на этом округе одержал действующий мэр и кандидат от «Оппозиционного блока» Руслан Требушкин. Кошуков, ссылаясь на данные протоколов наблюдателей, утверждает, что победил самовыдвиженец Андрей Аксенов.



30 июля полиция взяла под охрану здание окружного избиркома № 50.