СБУ нашла на Днепропетровщине арсенал оружия, вывезенный из Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в квартире у жителя Пятихатского района Днепропетровской области арсенал вооружения, вывезенный из зоны боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъята тротиловая шашка, минометная мина с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатка, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и 1,1тыс. патронов различного калибра», - говорится в сообщении.



По оперативной информации, указанный арсенал оружия был вывезен в 2015 году из района проведения антитеррористической операции на Донбассе.



Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.



В СБУ отметили, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании злоумышленника.