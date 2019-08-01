Футбольные каналы Ахметова покажут чемпионаты Испании, Германии и Франции

Телеканалы «Футбол 1/2» заключили долгосрочные соглашения о трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции с нового сезона. Об этом сообщается на сайте вещателя.



Директор каналов «Футбол 1/2» Александр Денисов отметил, что показ этих чемпионатов будет осуществляться в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo.



«Наши зрители получат возможность снова увидеть самое вкусное блюдо футбольной Европы — Эль-Классико между "Реалом" и "Барселоной", а также принципиальные противостояния дортмундской "Боруссии" и "Баварии", ПСЖ и "Лиона"», — подчеркнул он.



Также Денисов отметил, что чемпионат Испании будет транслироваться следующие четыре сезона.



Чемпионат Франции стартует 9 августа, а чемпионаты Испании и Германии – 16 августа.



Помимо вышеуказанных трех чемпионатов, телеканалы «Футбол 1/2», которые входят в "Медиа Группу Украина" Рината Ахметова являются трансляторами матчей чемпионатов Украины, Италии и Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также отборочного цикла на Евро-2020.

С нового сезона телеканалы «Футбол 1/2» не будут транслировать чемпионат Англии. Права на показ Английской премьер-лиги приобрел ирландский телеканал Setanta Sports, который зашел на рынок Украины.