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Нетаньяху готов посредничать в переговорах Зеленский-Путин

01 августа 2019, 18:43

Нетаньяху готов посредничать в переговорах Зеленский-Путин

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности быть посредником в переговорах президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он сказал на встрече с блогерами, передает Ukrainian Jewish Encounter.

«До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос израильского журналиста Шимона Бримана.

Нетаньяху планирует 18 — 19 августа посетить Киев. Это станет первым его визитом спустя 20 лет.

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