На шахте «Кураховская» протестуют рабочие из-за долгов по зарплате

Горняки второй смены шахты «Кураховская» госпредприятия «Селидовуголь» отказались спускаться в забой, требуя погасить задолженность по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



По его словам, шахтеры не получили еще 22% зарплаты за май. Сейчас предприятие работает в режиме жизнеобеспечения.



«Этот отчаянный шаг селидовских шахтеров свидетельствует о том, что не все работники государственных угольных предприятий готовы ждать до 25 августа, чтобы начать протест, они прибегли к этому уже сегодня», — отметил Волынец.