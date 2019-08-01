В сентябре запланированы газовые переговоры в формате Украина — РФ — ЕС

Трехсторонние переговоры Украина — РФ- Европейская комиссия по транзиту газа запланированы на 16 сентября в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что Москва еще не подтвердила эту дату.



1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».



«Нафтогаз» ожидает от «Газпрома» официального ответа на предложенный Европейской комиссией вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.



Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что трехсторонние консультации следует проводить только после формирования Украиной нового правительства.