Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 1 августа.

Политика



Пятый президент Петр Порошенко заявил, что первые Минские соглашения подписывались не в Минске, а на саммите НАТО в Кардиффе.



Боевые действия



Утром саперы ГСЧС Украины приступили к разминированию территории, прилегающей к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская». Однако украинские специалисты не смогли провести разминирование на другой стороне моста, так как их не пропустили боевики «ЛНР».



Общество



Коммунисты в Донецке просят группировку «ДНР» разрешить провести митинг, во время которого президента РФ Владимира Путина попросят признать «независимость» отдельных районов Донецкой области.



Прокуратура Луганской области заочно объявила о подозрении боевику «народной милиции». Он объявлен в розыск.



Красный Крест отправил на неподконтрольную властям часть Донбасса почти 105 тонн гуманитарной помощи.



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