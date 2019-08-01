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Услуги лоббистов в США обошлись Зеленскому в 70 тысяч долларов

01 августа 2019, 23:35

Услуги лоббистов в США обошлись Зеленскому в 70 тысяч долларов

Во время президентской гонки команда Владимира Зеленского нанимала лоббистов для поднятия его имиджа в США. В штабе Зеленского при этом заявляли, что в отличие от предыдущих политиков не занимаются лоббированием в Вашингтоне.

Как выяснил «Голос Америки», команда Зеленского заплатила почти 70тысяч долларов лоббистской компании Signal Group Consulting, LLC, которая недавно отчиталась о своей работе Минюсту США.

В отчете говорится о том, что лоббисты работали в интересах Зеленского между первым и вторым турами президентских выборов в Украине, хотя команда президента отрицала тогда наличие такого контракта. Компания получила за свои услуги гонорар в размере 60 тысячи долларов и возмещение расходов в размере 9,371 долларов.

Журналисты изучили контракт между Владимиром Зеленским и Signal Group Consulting, LLC. В документе указано, что целью соглашения является поднять имидж Зеленского.

В приложении к отчету описываются, что лоббисты в США контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и тд.

Исполнительный вице-президент Signal Group Consulting Джон Проктер подтвердил работу на Зеленского. В Офисе самого президента отказались подтверждать это и называть того, кто оплатил услуги лоббистов.

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