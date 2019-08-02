«Мариуполь» и «Заря» узнали соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

Футбольный клуб «Мариуполь» в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с нидерландским АЗ.



Во втором раунде клуб из Алкмара по сумме двух матчей прошел шведский «Хекен» (0:0, 3:0).



Матчи пройдут 8 и 15 августа, первый — в Украине.



Луганская «Заря» сыграет с ЦСКА из столиции Болгарии — Софии. Болгарский клуб по сумме двух матчей прошел хорватский «Осиек» (1:0, 0:1, по пенальти 4:3).



Матчи также пройдут 8 и 15 августа, первый — в Болгарии.

Во втором раунде квалификации Лиги Европы «Заря» прошла «Будучност», обыграв клуб из Черногории со счетом 4:1 по сумме двух матчей.