Сутки на Донбассе: пять нарушений режима «тишины», ранен украинский военный

За минувшие сутки был пять раз нарушен режим прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Павлополя — из крупнокалиберного пулемета, рядом с Красногоровкой — из крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного — из станкового противотанкового гранатомета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли позиции украинских военных дважды — неподалеку Попасной — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также в районе Крымского — из крупнокалиберного пулемета.



С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

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