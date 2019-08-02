Сутки на Донбассе: пять нарушений режима «тишины», ранен украинский военный

За минувшие сутки был пять раз нарушен режим прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Павлополя — из крупнокалиберного пулемета, рядом с Красногоровкой — из крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного — из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли позиции украинских военных дважды — неподалеку Попасной — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также в районе Крымского — из крупнокалиберного пулемета.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.
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На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.