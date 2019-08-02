Пять человек пострадали в ДТП под Покровском

Фото: ГСЧС

Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе на выезде из Покровска. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.



Сообщение об автомобильной аварии поступило на телефон службы спасения «101» 2 августа в 00:40.



По прибытию на место ДТП спасатели выяснили, что во время движения водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали 5 человек. Они были в тяжелом состоянии госпитализированы в центральные районные больницы в Покровске и в Мирнограде.



От ГСЧС привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.