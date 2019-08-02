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США вышли из ракетного договора с РФ

02 августа 2019, 09:42

США вышли из ракетного договора с РФ

США официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение «холодной войны». Об этом сообщает «Европейская правда».

ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния «холодной войны».

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам.

В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Официально процесс выхода США из договора завершается в пятницу, 2 августа.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

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