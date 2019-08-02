СБУ: Пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек

По состоянию на конец июля пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.



«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», - говорится в сообщении.



В то же время в Службе безопасности Украины не сообщили, есть ли среди установленных лиц несовершеннолетние.