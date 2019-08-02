В Донецкой области протестуют горняки двух шахт

В Донецкой области со вчерашнего дня протестуют горняки шахты «Кураховская» и «1/3 Новогродовская» госпредприятия «Селидовуголь». Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Сегодня работники первой смены "Шахты 1/3 Новогродовская" и шахте "Кураховская" ГП "Селидовуголь" отказались спускаться в забой. Предприятия работают в режиме жизнеобеспечения. Требования шахтеров - немедленно выплатить заработанные средства», - написал он.



Другие подразделения госпредприятия, по словам Михаила Волынца, работают в обычном режиме.