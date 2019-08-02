СБУ задержала житель Сум, который агитировал за «ДНР» и «ЛНР»

Служба безопасности Украины житель задержала в Сумах местного жителя, который распространял в интернете антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным спецслужбы, житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Также злоумышленник популяризировал группировки «ДНР» и «ЛНР».



«Антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в соцсети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб России. Фигурант производства также принимал информацию из пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.



Во время обысков по месту жительства агитатора правохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.