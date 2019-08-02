Украинские саперы хотят разминировать участок на оккупированной стороне моста в Станице Луганской

В районе КПВВ «Станица Луганская» продолжается разминирование территории вокруг разрушенного автомобильного моста. В том числе планируется, что саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины проверят местность на противоположной части моста, которую контролируют боевики.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в период с 1 по 10 августа будет осуществляться разминирования участков вдоль моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.



«На этот период представители украинской стороны СЦКК получили гарантии безопасности от представителей временно оккупированной территории Луганской области на обследование участков территории в районе разрушенного моста», — отмечается в сообщении.



В частности, уже обследовано 0,13 гектаров на подконтрольной украинским властям территории. На этой территории было обнаружено, изъято и уничтожено 31 взрывоопасный предмет



При этом в штабе ООС отметили, что разминирование участка вдоль моста на неподконтрольной территории вчера вечером не были проведены. «Это связано с тем, что военными формированиями временно оккупированной территории Луганской области не было предоставлено допуска пиротехническим группам ГСЧС Украины на указанный участок», — пояснили в ведомстве.

В Станично-Луганской районной государственной администрации «Новостям Донбасса» сообщили, что вопрос доступа саперов ГСЧС Украины на другую сторону моста будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.